Narni, enogastronomia e magia di un territorio. Va in scena "Terre di Narnia".

NARNI - Storia, presente e futuro del progetto Terre di Narnia. Un incontro evento in programma per il 28 maggio alla sala Digipass, durante il quale si parlerà di sviluppo e peculiarità di imprese che si sono messe a disposizione per questo progetto. «Una sfida - spiegano gli organizzatori - per diventare protagonisti e testimoni di un luogo di impareggiabile bellezza e cultura artistica, storica, enologica e gastronomica, legate da un unico denominatore turistico, i prodotti, risultato assoluto di “sapere e tradizione”».

Luoghi e sapori che vengono da lontano, oggi protagonisti attraverso i quali conoscere una cultura, che per primi possono offrire scenari per lo sviluppo futuro.

Si inizierà alle 11 con una conferenza a porte aperte in cui Umberto Paparelli, Maurizio Mazzocchi e Gabriele Giovannini illustreranno il progetto in tutte le sue declinazioni. Interverrà anche Eleonora Mancini del Centro Studi Storici di Narni sul tema "Dai laterizi da costruzione alla mensa dei papi: note sul commercio narnese in età romana e medievale".

A seguire degustazione aperitivo con i prodotti tipici del territorio.