Narni, la festa del patrono San Giovenale "frenata" dal covid

NARNI -La città festeggia San Giovenale in tono minore per il secondo anno consecutivo. La pandemia tarpa le ali alle cerimonie religiose e alla partecipazione dei cittadini rendendo quella in onore del patrono una due giorni completamente diversa dalla secolare tradizione. Niente processione domani mattina, 3 maggio, in onore di San Giovenale. Niente manifestazioni tradizionali della corsa all'anello, nessun corteo e stop alla rievocazione della corsa storica in piazza dei Priori.

La cerimonia della Consegna dei Ceri si farà come sempre oggi, 2 maggio, ma in forma stravolta. Orario anticipato alle ore 19 e 30 in duomo per via del coprifuoco. Ci sarà il vescovo Giuseppe Piemontese ma non i costumanti che rievocavano arti, mestieri e castelli recanti i ceri al vescovo, in memoria di ciò che avveniva nel '300. "Al loro posto - informa un comunicato della diocesi - i rappresentanti delle varie categorie professionali e sociali che in questo anno si sono dati da fare per aiutare tutti a vivere meglio la tragedia socio-sanitaria provocata dalla pandemia". Saranno loro a donare i ceri al santo patrono, cioè le rappresentanze del mondo ospedaliero, medico, scolastico, del volontariato, del commercio, oltre ai consueti delegati dei Terzieri. Una scelta forse un po' nazional popolare che potrebbe non piacere del tutto ai puristi della rievocazione. Altro appuntamento tradizionale è quello prrvisto sempre oggi alle 18 nella concattedrale con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giorgio Brodoloni e con i canonici della concattedrale di Narni.

Domani invece alle 11 nella concattedrale di Narni il vescovo presiederà il solenne pontificale di San Giovenale, aperto però solo a 200 persone. Tutti gli altri si dovranno accontentare dei social con la diretta streaming sui canali YouTube e Facebook della Diocesi di Terni Narni Amelia, pagina Facebook Cattedrale San Giovenale e Cassio. "Consegneranno il cero al patrono i delegati delle parrocchie ed il sindaco di Narni con la lettura della preghiera di affidamento della città al santo patrono", rendono noto dalla diocesi. Al termine, dal sagrato della concattedrale il vescovo impartirà la benedizione sulla città di Narni e sull’intera Diocesi con le reliquie di san Giovenale. Intanto per la città gira tanta gente e nei bar e ristoranti è tornato il pienone come se la pandemia fosse un ricordo lontano nel tempo.

