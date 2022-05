Narni, elezioni amministrative. Italia al Centro si sfila dalla coalizione che sostiene Maurizio Bufi (Azione).

Divorzio a tempo di record. Italia al Centro ritira il sostegno alla candidatura di Maurizio Bufi (Azione) alle prossime elezioni amministrative di Narni. Una voce che aveva iniziato a circolare nel pomeriggio di martedi 10 maggio, confermata in serata da un comunicato diramato dalla stessa segreteria provinciale di Azione.

«Apprendiamo dalle note stampa che Italia al Centro ha fatto un passo indietro rispetto a quanto a tutti noto nel sostenere Maurizio Bufi - ha scritto il segretario provinciale di Azione Marco Mazzalupi- Ci sorprende il modo con cui avviene, a poche ore dal sostegno che era stato espresso al nostro progetto. Andiamo avanti e di certo non ci preoccupa questa notizia. Ci dispiace aver sottratto del tempo prezioso allo sviluppo del progetto che riguarda Narni e il cammino che abbiamo iniziato a tracciare. In verità già da qualche giorno avevamo chiesto di interloquire con le rappresentanze locali di Italia al Centro senza nessun riscontro; avevamo quindi continuato il nostro confronto con il vertice regionale, Tracchegiani, che probabilmente non era in grado di adempiere a quanto prospettato». Sono dello stesso Traccheggiani alcune dichiarazioni diramate non più tardi di sabato 7 maggio in cui si esplicitava il sostegno alla candidatura di Bufi, indicando anche nel presidente provinciale di Italia al Centro Gianmarco Stentella colui che avrebbe dovuto guidare la lista in Consiglio Comunale. «Proseguiamo pancia a terra nel nostro progetto -ha chiuso Mazzalupi- certi che Narni abbia bisogno della serietà e competenza che Maurizio e tutta la nostra squadra, allargata a chi vorrà dare il proprio contributo a un reale progetto d’innovazione della città, saranno in grado di mettere a disposizione».

APPROFONDIMENTI ECCELLENZE UMBRE La Green Economy nell’Orvietano sotto i riflettori dei Gal...