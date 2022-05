Narni, elezioni amministrative. C'è il terzo candidato. Rifondazione Comunista presenta Roberto Pei.

Elezioni amministrative, non c'è due senza tre e (forse) il quarto. Rivoluzione nel panorama dei candidati a sindaco per la città dell'Anello che, improvvisamente, si ritrovano gruppo allargato. A pochi giorni dall'ufficializzazione delle liste infatti, fissata al 13 maggio, accanto a Cecilia Cari, in corsa con il centrodestra e Lorenzo Lucarelli con il centrosinistra, arriva Roberto Pei, candidato sindaco di Rifondazione Comunista. Narnese, cinquantasei anni, Pei si è laureato al'Isef specializzandosi in attività motorie della terza età. Attualmente area manager per un'azienda turistica, fin da giovanissimo ha fatto parte del gruppo sbandieratori città di Narni e negli anni Novanta è stato l'ideatore del "Festival Internazionale del Folclore". «La scelta di una lista di Rifondazione si fonda sulla volontà di costituire un terzo polo -ha detto il segretario provinciale di Rifondazione Lorenzo Carletti- siamo convinti che i territori debbano essere un elemento di rottura rispetto allo schema di un'apparente contrapposizione fra cdx e cds, evidente anche a livello nazionale. Si tratterà di una lista aperta, alle forze di sinistra ovviamente, e ai civici, indipendenti». Non solo. A sparigliare le carte del paesaggio politico narnese, nelle ultime ore è arrivata un'altra voce che chiama in causa anche Azione. Dopo l'appoggio della candidatura a Piero Bernardini, ex segretario del Pd Amelia, nelle elezioni comunali amerine che si sono svolte lo scorso ottobre 2021, sembrerebbe che il partito guidato da Carlo Calenda si stia preparando a scendere di nuovo in campo con un progetto e, ovviamente, un nome, ad oggi però ancora rigorosamente top secret.