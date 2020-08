Narni, ecco l'elenco delle strade dove la mascherina sarà obbligatoria dalle 18 alle 6

Ecco l'elenco delle strade di Narni dove è obbligatorio l'uso della mascherina dalle 18 alle 6 secondo l'ordinanza disposta dal sindaco Francesco De Rebotti:

Centro Storico Percorsi meccanizzati di risalita dal Parcheggio del Suffragio al Centro Storico; Piazza Garibaldi; Via dell’Arco Romano; Vicolo Belvedere; Piazza Cavour; Via Garibaldi; Piazza dei Priori; Piazza Marconi; Via Valeriani; Via Mazzini; Giardini di San Bernardo;

Stazione Via Tuderte; 3 Piazza De Filippo; Viale della Stazione; Via delle Rose; Piazza Rossellini;

