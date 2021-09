Domenica 5 Settembre 2021, 08:46

NARNI E' giunta l'ora della gara che decreterà il vincitore della Corsa all'Anello. Oggi pomeriggio al Campo de li Giochi si terrà l'attesa giostra equestre in cui si sfideranno fino all'ultimo anello i cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria. Nell'avvincente gara equestre i cavalieri si scontreranno in un duello diretto. La gara consiste nell'infilare con la lancia un anello sospeso su un braccio meccanico. La caratteristica della corsa è la velocità e la tecnica. Ciascun fantino di terziere deve battere quello dell'altro terziere sul tempo per arrivare prima ad infilare l'anello. Rapidità, buona mira e freddezza sono le armi vincenti del cavaliere che deve infilare l'anello di 10 cm di diametro al galoppo. Un dispositivo elettronico sgancia automaticamente l'anello avversario quando al terzo giro l'altro viene preso dal primo dei cavalieri che arriva sul porta anelli.

La gara si svolge su un tracciato ellissoidale dove ciascun fantino sfida gli altri con gare uno contro uno su tre giri e tre tornate. Ogni anello conquistato ha un punteggio, vince il terziere che al termine delle tornate ha totalizzato più punti. La gara si svolge in tre tornate, ognuna formata da tre gare dirette e decreterà il vincitore dell'anello che ne vanterà gloria per l'anno intero. Nel 2019, ultimo anno in cui è stata disputata la gara, si è aggiudicato la vittoria della Sfida il terziere di Fraporta e quella della Rivincita, il terziere di Mezule. - I responsabili della scuderia del terziere Mezule Simone Galletti e Federico Minestrini schiereranno in campo Cristiano Liti che correrà su Scoiattolina, Ernesto Wilmi Santirosi che monterà Bridge Ares e Tommaso Finestra che correrà su Air County. La riserva del terziere bianconero è Lorenzo Proietti

I responsabili della scuderia del terziere Fraporta Edoardo Secondi, Federico Grillini e Luca Saltimbanco metteranno in campo Luca Paterni su Oro Y Plata, Jacopo Rossi su Mazzini e il debuttante Leonardo Piciucchi su Don Medellin.. La riserva sarà Mattia Zannori. Il responsabile della scuderia di Santa Maria Diego Cipiccia schiererà Tommaso Suadoni su Spirit of Fall, Marco Diafaldi su Gran Corredor e Marco Bisonni su Monsieur Polly . La riserva sarà lo stesso responsabile Diego Cipiccia. Per quanto riguarda le tornate la prima sarà da disputata da Ernesto Santirosi (Mezule), Luca Paterni (Fraporta) e Marco Diafaldi (Santa Maria). La seconda da Tommaso Finestra (Mezule), Jacopo Rossi (Fraporta) e Tommaso Suadoni (Santa Maria).