Narni, nello zaino nascondeva sette chili di droga: arrestato

Un chilo di hascisc e 6,3 chili di resina della stessa sostanza sono stati sequestrati ad

un romano di 36 anni, arrestato dai carabinieri di Narni scalo dopo un controllo lungo la strada di Montoro. In base a quanto riferisce l'Arma, l'uomo - risultato già inquisito in passato - alla richiesta dei militari delle ragioni della sua presenza in zona non ha saputo dare una motivazione valida, mostrandosi particolarmente nervoso. È stata quindi svolta una perquisizione personale e veicolare, durante la quale i carabinieri hanno scoperto la droga, nascosta all'interno di uno zaino sotto i sedili posteriori dell'auto. Sia la droga sia il mezzo sono stati sottoposti a sequestro.

