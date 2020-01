Narni: domenica prima edizione di Narnia Athletic Games coi novanta migliori giovani podisti di Umbria, Marche e Lazio

Ultimo aggiornamento: 17:50

Le rappresentative di atletica leggera giovanile di Umbria, Lazio e Marche saranno protagoniste del triangolare, 2 febbraio, in occasione della prima edizione del Narnia Athletic Games, organizzati da Asd Atletica Avis Narni, Fidal Umbria, Liceo sportivo “Gandhi” e associazione Csen.La promozione è del Comune di Novanta atleti dagli 11 ai 16 anni, fra le migliori promesse del settore a livello giovanile, si cimenteranno nella specialità corsa campestre con percorsi variabili da 1 a 5 chilometri, a seconda delle fasce di età. Il campo di gara sarà quello disegnato all’interno del Parco dei Pini Donatelli dello scalo, a ridosso della pista di atletica dove si svolgerà il raduno degli atleti e le premiazioni finali dei primi sei di ogni categoria. La Narnia Athletic Games accompagna la terza tappa regionale del Criterium giovanile di campestre in svolgimento in Umbria e di cui Narni è parte integrante da molti anni ed ospita la competizione proprio domenica.Le gare si disputeranno durante la mattinata.“Salutiamo con grande entusiasmo la prima edizione del Narnia Athletic Games – dichiarano in Comune - che vuole essere un inno allo sport come sinonimo di benessere e salute. Fa molto piacere avere a Narni tanti giovani provenienti dalle regioni limitrofe e che potranno gareggiare su un impianto di grande qualità, grazie anche alla sensibilità della Fondazione Carit che ha finanziato i lavori di miglioramento della pista. Lo sport è amicizia, solidarietà e integrazione ed i giovani ne rappresentano a pieno questi valori”.