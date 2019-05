© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi si farà la ricognizione per vedere se del raid operato nella chiesa di San Girolamo di Narni manchi qualcosa. Per il Parroco, don Ceglie, l’azione di coloro che sono entrati di soppiatto, e di notte, nella chiesa narnese, voleva essere solo dispregiativa: «Altrimenti non si spiega il perché abbiamo buttato a terra la statua della Madonna oppure l’opera della Luce». Insomma, apparentemente nessun furto, solo danni. E’ poi stato appurato che don Ceglie non aveva mai lasciato in quella chiesa che è decentrata dalla sua casa parrocchiale, la cassetta delle offerte proprio per non dare spunto a nessuno; e non vie erano conservate nemmeno le ostie consacrate. Il tabernacolo è chiuso da una chiave che il parroco lascia sul posto ma che non è stata più trovata. Comunque don Ceglie si recherà in chiesa con l’inventario alla mano per capire se mai qualche cosa sia stata asportata dal raid vandalico: «La cosa è particolarmente grave perché sembra che importi a pochi l’azione come quella che ha subito la nostra chiesa, manco fosse una cosa ordinaria». V’è da dire che complice il degrado in cui è caduto il castello di san Girolamo, al quale la chiesa è attigua, sembra più facile manomettere una semplice serratura, quella che chiude la porta d’accesso al luogo sacro. E forse pure la sicurezza della mancanza di telecamere ha incentivato chi voleva fare un affronto ad un simbolo della religione narnese.