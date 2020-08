Narni. Domani il funerale di Andrea Nicola Lunetti. Il sindaco lo autorizza ma invita tutti ad indossare la mascherina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il giovane, deceduto venerdì notte a Roma è molto atteso per la voglia di tributargli un ultimo segno d'affetto da parte della comunità, in Cattedrale, alle 15.30. Ma anche molto temuto per l’occasione di assembramento, che in questo periodo di recrudescenza del coronavirus, fa un pò paura. Per questo, il sindaco Francesco De Rebotti, insieme alla famiglia di Andrea Nicola, ha deciso di acconsentire alla funzione religiosa ma anche di invitare sui social ad un rispetto assoluto delle regole comportamentali: “Tutti devono indossare la mascherina”. Ma anche di mantenere sia all'interno dei posti limitati del Duomo, dove Don Sergio e i suoi collaboratori aiuteranno ad indicare i posti previsti, sia all'esterno, dove agirà la Protezione Civile, un giusto e corretto distanziamento.“Terremo la circolazione il più possibile ferma, ad eccezione di casi particolari, nelle adiacenze del Duomo con in nostri Vigili Urbani e chi rimarrà fuori può partecipare anche dal lato degli Scaloni” con la porta laterale che rimarrà aperta.“Facciamo ciò sapendo di quanto la comunità narnese ci tenga a salutare Andrea Nicola.Domani dovremo farlo con tutto il nostro amore e con tutto il nostro buon senso civico.Vi preghiamo di seguire questi poche ma importanti indicazioni: la nostra è una straordinaria comunità”.