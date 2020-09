Narni diventerà “Città Teatro” dal 2 al 4 ottobre. In arrivo un'altra manifestazione culturale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Dal 2 al 4 ottobre prossimo altra novità nel centro storico di Narni, che diventerà “Città Teatro”, una rassegna organizzata da Ilaria Cenci e Davide Sacco. La rassegna, che avrà il pieno appoggio del Comune di Narni, si prefigge di coinvolgere l’intera città ed ogni suo spazio, per la fruizione di teatro di ogni livello. Ma è anche una scommessa della città che ha voluto spingere su queste iniziative culturali, la sua rinascita riuscendovi in pieno, sino ad ora. Per la prima edizione, tre giorni intensi con spettacoli alla sala Consiliare, al Teatro Comunale, all’Auditorium di San Domenico ed altri angoli della città, dove verranno rappresentati i venti eventi che il duo Cenci – Sacco, ha programmato pr questa prima edizione del festival. E a proposito di programma ancora molte caselle sono da riempire ma di sicuro vi sarà lo spettacolo di Jacopo Fo, “Il primo miracolo di Gesù Bambino”, tratto da “Mistero Buffo” del padre Dario, che è stato “respinto” da Massa Martana ed aveva suscitato tanta polemica. E’ anche prevista la partecipazione di Monia Ovada, personaggio ben conosciuto a Narni, ma anche Andrea Argentieri, Stefano Romagnoli ed altri ancora. A ben vedere era dagli Anni Ottanta che non si tenevano dei festival strutturati di teatro, dal tempo del regista Carlo Infante e la sua "opera Prima" che aveva una valenza nazionale.