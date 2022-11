Narni dice addio a Senio Marchettini. Riparatore dalle mille risorse e tecnico di Radio Azzurra

NARNI Un addio intriso di nostalgia e romanticismo quello che Narni ha dato in queste ore a Senio Marchettini narnese, sessantanove anni, venuto a mancare dopo anni di lotta contro una terribile malattia.

Tecnico riparatore di radio ed elettrodomestici, per decenni nel suo laboratorio di Ponte San Lorenzo Marchettini ha compiuto piccole grandi magie sistemando qualsiasi apparecchio. Mangianastri, stereo, elettrodomestici, in quel garage officina ricavato al piano della terra sua casa, potevi trovare di tutto. Per anni è stato anche un punto di riferimento per gli appassionati di baracchini che si rivolgevano a lui per qualsiasi problema.

Ma la sua grande passione, è stata la radio. Prima socio e tecnico ufficiale di Radio Azzurra. Una piccola emittente che trasmetteva da Calvi, precisamente da quella villa a Santa Maria in Neve che, quando è destino è destino, sarebbe poi stata abitata anche da Mia Martini. Poi, dal 1987 anche di radio Narni.

Conosciutissimo e apprezzato su tutto il territorio, Marchettini lascia l'anziana madre.