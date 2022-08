Narni dice addio a Fanbrizio Chiani, voce e penna dei risultati calcistici della Narnese

Lutto nel mondo del giornalismo della provincia di Terni. Nella mattinata di giovedì 25 agosto si è diffusa la notizia della morte di Fabrizio Chiani. Aveva 62 anni e per tanti anni è stato giornalista e corrispondente dalla sua Narni, raccontando le gesta calcistiche della Narnese dalla pagine dei quotidiani, ma anche dalle onde di televisioni ed emittenti radiofoniche locali umbre. Della società rossoblu, tra l'altro, era stato anche addetto stampa. Era da anni affetto da una malattia grave e progressiva, contro la quale ha lottato a lungo con grande forza e grande coraggio. La notizia della scomparsa di Fabrizio Chiani ha suscitato il cordoglio da parte del mondo sociali e giornalistico umbro, da quello sportivo ma anche dal Comune di Narni e dal sindaco Lorenzo Lucarelli. Anche il consiglio regionale umbro dell'Ussi, Unione stampa sportiva italiana, esprime con una nota il proprio cordoglio, ricordando il giornalista scomparso come "sempre vicino alle sorti della formazione rossoblu (la Narnese, ndr), le cui gesta ha raccontato sulle colonne del Corriere dell'Umbria, in voce nelle trasmissioni televisive e radiofoniche locali e successivamente anche come ufficio stampa. Era figlio di Giovanni Chiani, altro compianto giornalista di Narni. Suo figlio, Giulio, è stato un calciatore di buon livello, che ha giocato fino al 2019. Venerdì 26 agosto, alle ore 15, nel Duomo di Narni, le esequie.