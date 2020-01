Demo Filiberti, il "Perlasca" narnese resta dimenticato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per adesso nemmeno un ricordo ufficiale, nemmeno l’idea di una piccola lapide, di un riconoscimento pubblico per Demo Filiberto, sarto, che fu come un piccolo Perlasca narnese durante la guerra e la prigionia. E con tenacia nessuno ha voluto ricordare la sua azione in tempi molto difficili. Ora Claudio Ricci, consigliere comunale ha intenzione di riportare all’attenzione del Consiglio Comunale la storia di Filiberti, deceduto da tempo, prima che cada l’oblio. “Per il suo ricordo ma anche per tutti i narnesi, gli amerini e dintorni, che lui ha salvato e fatto ritornare a casa, salvandoli da una vita d’inferno e da morte sicura”. Era riuscito, diventando un interprete a carpire la fiducia del comando del campo di Pilsen, zeppo di militari italiani internati: da lì partivano i lavoratori impegnati nel mandare avanti le aziende agricole del luogo. Scegliere un “padrone” rispetto ad una altro significava la vita perché magari in una fattoria venivi sottoposto ad angherie mentre in un’altra, la vita correva tranquilla. Ed erano queste le aziende che Demo Filiberti sceglieva accuratamente per i suoi concittadini, per tutti. Quel posto di interprete se l’era guadagnato dopo aver studiato con tenacia da autodidatta, aveva acquistato una grammatica, il tedesco e nel momento della disfatta dell’esercito italiano Demo Filiberti venne tenuto in grande considerazione quale tramite tra il comando e i prigionieri. Le angherie lui le risparmiava a tutti anche se l’occhio vigile lo stendeva su quelli che conosceva meglio, quelli con cui era partito per la guerra. Uno dei superstiti, Mario Cari, anche esso come Filiberti, deceduto sulla soglia dei cento anni, raccontava spesso che proprio Demo era andato a riprenderlo nell’azienda agricola dove era in pericolo di vita. Ma erano in tanti a ricordarlo: Montemari, Proietti, Seri, Garbini, tutti con un debito di riconoscenza. Mario Cari si commuoveva nel ricordarlo: “Non era per niente facile fare azioni del genere si poteva finire nei guai. Guai grossi che poteva passare anche quando sottraeva alimenti, scarsi, nella cucina dei tedeschi, per portarli in camerata: ci ha tenuto in vita”. Sempre Mario Cari raccontava che Filiberti entrava strillando in cucina e ogni volta usciva con la sporta piena di cibo. “Cosa avesse mai detto non ce lo diceva”. Scriveva tutti i giorni alla sua mamma ma il comandante del campo, chissà perché, non ne aveva inoltrata nessuna: le lettere di Demo arrivarono tutte, insieme a lui, quando finì la sua prigionia, ed arrivò a Narni. Lui era pronto a riprendere la sua vita di persona mite e laboriosa come può essere quella di un sarto e di sicuro non alzò mai più la voce contro nessuno. “I nostri concittadini meritevoli devono essere ricordati, tutti, come, giustamente, Ivo Germani, al quale è stata assegnata uno spiazzo davanti alla camera del Lavoro – dice Claudio Ricci - Per Demo Filiberti si deve trovare un posto, dove apporre una lapide che possa ricordare un uomo buono, che non si è ritirato quando c’era da esporsi, che ha fatto la sua parte”.