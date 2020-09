Coronavirus, salgono a 13 i casi a Narni

NARNI Sale la curva del contagio a Narni. È risultata positiva al Covid-19 una cittadina narnese, si tratta del tredicesimo caso in città. A dare la notizia il sindaco di Narni Francesco De Rebottyi: «La positività del soggetto è legata al contatto con un suo stretto familiare già risultato in precedenza positivo. Per questo motivo il soggetto era già da tempo in isolamento domiciliare. Il soggetto è asintomatico.Ora la signora sara' sottoposta ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti che risultano solo in ambito famigliare. Nel frattempo proseguono le tamponature dei soggetti narnesi in precedenza positivi e dopo i quattro casi risolti siamo in attesa di cessazione del contagio al secondo tampone che si sta effettuando in queste ore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA