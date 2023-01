Narni, corso per la manutenzione del verde e cura degli spazi urbani. Chiamata per i giovani fra i 19 e i 35 anni

NARNI Via al corso di formazione sulla manutenzione del verde, e gestione e cura degli spazi verdi urbani. Un percorso che si inserisce nel progetto del Comune di Narni “Giovani, comunità, sussidiarietà circolare” a valere su Bando Anci “Fermenti in Comune”, in collaborazione con Arci Terni, Associazione Pro Montoro, Associazione Arci Testaccio 2017, Associazione Spazio Libero Capitone.

Il corso, rivolto a ragazze e ragazzi tra i diciannove e i trentacinque anni di età, sarà composto da ottantuno ore di formazione in aula più trentasei di attività pratica. Non solo. Al termine, è previsto il rilascio della certificazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, l'attestato di frequenza e l'attivazione di almeno cinque tirocini extracurriculari.

La scadenza per partecipare al bando è il 19 gennaio 2023. La partecipazione al corso è completamente gratuita.

«Si tratta di un corso professionalizzante - spiega l'assessore Luca Tramini - utile per l'inserimento o il re-inserimento nel mondo del lavoro, ma anche funzionale al miglioramento della qualità della vita della comunità. Perchè una città viva, una città curata è anche una città più sicura».



Per informazioni chiamare lo 0744 747247 e scrivere ad alessandro.fausti@comune.narni.tr.it, oppure lo 0744 747295 e inviare una email a valeria.cerasoli@comune.narni.tr.it