Narni. Una corsia di scorrimento lungo la Tuderte

I lavori per il rifacimento della sede stradale di Via Tuderte a Narni Scalo inizieranno ai primi di febbraio e sarà anche quello il momento della realizzazione della tanto attesa corsia di scorrimento per evitare le file per chi si immette sulla capitonese. E’ stato sempre un “punto debole” di quella parte di Via Tuderte e gli ingorghi nei momenti di punta sono diventati leggendari: per percorrere la strada ci vogliono anche una ventina di minuti. Tutto nasce dal fatto che le nuove zone residenziali si trovano proprio su quell’asse stradale e la viabilità non è stata mai adeguata: un paio d’anni fa il comune aveva pensato proprio una corsia di scorrimento ma le proteste dei cittadini furono così forti che vennero immediatamente abrogate anche perché le elezioni per il rinnovo del sindaco erano vicinissime. Ora il Comune ci ripensa in attesa che venga aperta la bretella della lottizzazione “Mancini”, poco più su all’altezza dell’Hotel Fina: per adesso è stata realizzata solo una rotonda, anche con qualche polemica. Il provvedimento è semplice e complicato all’insieme dal momento che si dovrà allargare la sede stradale e comprimere sia il marciapiede che la zona destinata a pista ciclabile che non riesca mai a trovare un vero spazio. Il sindaco Francesco De Rebotti annuncia pubblicamente che si terrà conto di tutta una serie di attenzioni per proteggere sia i pedoni che i ciclisti ma l’esecuzione si vedrà durante il rifacimento del fondo stradale he sarà a cura della provincia per il quale ha già stanziato quattrocentomila euro. Con l’occasione verrà messo mano anche alla Tiberina che nei pressi di Taizzano presenta dei momenti di cedimento con il conseguente semaforo, che essendo in una zona poco illuminata, in pochissimi rispettano sfiorando anche situazioni di pericolo.