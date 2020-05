Narni, attesa per il gran finale virtuale per la Corsa all’Anello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il “campo de li giochi” del san Girolamo di Narni sarà virtualmente occupato domani pomeriggio dieci maggio per la Corsa all’anello: alle ore sedici, nei social dedicati all’evento, scorreranno le immagini di edizioni passate della gara, tanto per non perdere l’emozione della corsa, che, se tutto andrà nel verso giusto, insomma coronavirus permettendo, sarà effettuata il prossimo settembre, nel periodo destinato alla Rivincita. C’è anche però una linea di pensiero intenzionata a rimandare direttamente il tutto al prossimo anno, sì da prepararsi in maniera adeguata. Per adesso tutto passa attraverso smartphone e computer con immagini del ricordo. Si è anche assistito ad una pesa di posizione scherzosa del sindaco Francesco De Rebotti, il quale ha preannunciato il tempo splendido per domani dieci maggio rammaricandosi che non c’è stata edizione, di quelle vere, che non vedesse una incombenza di pioggia. “Domani invece previsto tempo bellissimo: chissà quale sarà la ragione di questo segnale. Un giorno lo sapremo di sicuro”.