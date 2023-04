Narni, Corsa all'Anello. Ospite Lorenzo Barone con "L'acqua nelle mie avventure"

NARNI Si ingrossa il carnet degli ospiti della Corsa all'Anello. Dopo l’annuncio della partecipazione di Max Mariola e Luca Pappagallo, l’associazione Corsa all’Anello svela un altro degli ospiti che andrà ad arricchire il cartellone di eventi di questa cinquantacinquesima edizione.

Il prossimo 4 maggio alle 21.30 sulla terrazza della cantina della Luna dei Marchesi Ruffo della Scaletta, protagonista dello speech “L’acqua nelle mie avventure” sarà Lorenzo Barone, ciclo-viaggiatore seguito in tutto il mondo che del viaggio su due ruote ha fatto proprio il modo di essere e una ragione di stile di vita.

L’appuntamento sarà occasione per condividere con Barone le esperienze vissute in questi anni che lo hanno visto viaggiare in diversi paesi del mondo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

A partire dalle 20.30 sarà possibile prendere parte a una degustazione, informazioni sulla quota di partecipazione e prenotazione al numero 349 2660878.