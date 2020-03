Narni, Corsa all’Anello: per adesso tutto confermato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per adesso il cartellone rimane fisso, dal 23 aprile al 10 maggio. E intanto fanno scongiuri alla Corsa all’Anello di Narni che il picco delle infezioni passi in questa settimana, per evitare lo spostamento della festa a qualche mese più avanti in mezzo all’estate.“Sono sospese le riunioni e le attività preparatorie della manifestazione che coinvolgono molte persone e non possono garantire le distanze di sicurezza individuate dal decreto” spiega Federico Montesi, il presidente dell’Ente Corsa. E come il proclama di badogliana memoria, afferma: “il resto sta procedendo”. Carlo Capotosti, per anni l’anima stessa della corsa è un po' più preciso: “Dopo il 15 marzo si riunirà il Direttivo con i Priori e mi auguro venga presa una decisione. Credo si potrà pensare ad un rinvio ai mesi successivi”. I problemi sono tanti. Per fare un esempio: il convegno sul Gattamelata, uno degli elementi probanti dello spessore culturale di questa edizione, la cinquantaduesima, si terrà con l’aiuto di esperti che però operano all’Università di Padova, zona altamente interdetta. E senza un allentamento del decreto del Presidente del Consiglio, difficile che si potrà tenere tra circa un mese, anche perchè la ripartenza sarà complicata e piena di pregiudizi per gli spostamenti. Tutto sospeso, al momento, con un occhio alla tv per capire se vi siano dei miglioramenti della situazione sanitaria nazionale. D’altra parte fare una corsa in tono dimesso e magari pure senza pubblico, significherebbe snaturale la grande festa di primavera che tanto è piaciuta nello scorso mezzo secolo.