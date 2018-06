TERNI Oltre 2 etti di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri ad un quarantenne incensurato di origini romane, fermato per un controllo lungo la statale Tiberina, a Narni Scalo, alla guida di un piccolo furgone. In base a quanto riferisce l'Arma, l'uomo - che risiede proprio a Narni Scalo ma di fatto vive e lavora come operaio nel Reatino - nonostante fosse a bordo di un mezzo in regola ed intestato alla madre, è apparso insolitamente nervoso ed agitato. Il controllo del veicolo ha permesso ai militari di scoprire una busta che, nascosta sotto il sedile del passeggero anteriore, conteneva la droga. Nell'abitazione laziale del quarantenne i carabinieri hanno sequestrato anche cinque piante, sempre di marijuana, ed un bilancino di precisione. L'uomo è stato arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:05



