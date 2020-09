Narni: continuano a diminuire i positivi al coronavirus.

Calano ancora i “positivi” narnesi al coronavirus, che ora sono diventati nove: la Usl ha informato che uno di loro, in isolamento obbligatorio, ha potuto registrare due tamponi consecutivi negativi e quindi è ormai ufficialmente guarito. Ora la prassi prevede la revoca dell’ordinanza di isolamento contumaciale da parte del Sindaco Francesco De Rebotti ed suo il ritorno alla vita normale e a quella lavorativa. Il soggetto guarito faceva parte della famiglia che era stata colpita all’inizio del focolaio “narnese” del virus, famiglia che ha ancora solo due contagiati anche loro in via di guarigione totale. Si mantengono stabili anche le condizioni della donna residente a Narni ricoverata in ospedale, a Terni, l'unica, dopo il contagio di una settimana orsono. © RIPRODUZIONE RISERVATA