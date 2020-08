Narni: i contagi diventano cinque, quattro donne ed un uomo. Condizioni confortanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro contagi in una famiglia ed un’altra donna, che è collegata alla stessa in modo molto indiretto: eccola la mappa dei contagi acclarati di covid – 19, che hanno portato Narni in una situazione che non c’era mai stata, nemmeno nei momenti più bui, nel maggio scorso. E che ha messo in agitazione l’intera comunità. Intanto una incredibile lista di persone, che sono state a contatto con i contagiati, persone conosciute e dalla vita sociale ampia, si sono sottoposti a tampone e si sono pure messi in quarantena volontaria, col pieno consenso delle autorità sanitarie, subito informate, in attesa dei risultati. Per la verità le condizioni sanitarie delle persone che hanno contratto il virus, un uomo e quattro donne, sono davvero confortanti ed una leggera febbre colpisce solo la donna più anziana, che ha comunque una cinquantina di anni: al momento nessun ricovero in ospedale, che rimane quello di Terni per il riferimento del covid. Il virus è arrivato occasionalmente dall’estero, da una nazione che era stata messa sulla lista “nera”, tramite un volo aereo, nonostante che fossero state messe in atto tutte le precauzioni necessarie per situazioni come quelle. Che eventualmente non sono bastate. Il Sindaco Francesco De Rebotti continua a informare la città per ogni contagio.