Narni, il consiglio comunale solo on line: i consiglieri discutono da casa

Ormai sono diventati esperti del consiglio comunale on line: al Comune di Narni le facce dei consiglieri comunali che intervengono nel dibattito si stampano sul muro bianco dove una volta c’era la tavola del Ghirlandaio. In sala solo il presidente Giovanni Rubini e i suoi collaboratori come il segretario generale Paolo Chieruzzi e poi Elisa Emiri e Umbro Nevi. Presente in verità anche la consigliera Silvia Tiberti che però era a distanza siderale da chiunque. Ma quello che va sottolineato è la assoluta compostezza dei consiglieri, condizione necessaria perchè si possa deliberare in maniera adeguata, una compostezza che solo qualche anno fa non era nemmeno sognabile. E comunque fa strano vedere i consiglieri nei salotti della loro abitazione e spesso anche con qualche bambina in braccio che non si vuole staccare dal padre. Una cosa accomuna i consiglieri: la soddisfazione di non essere obbligati a portare la mascherina e nemmeno i guanti. Ma al tempo del coronavirus questo sta diventando la normalità.