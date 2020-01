Narni, Consiglio comunale alla ricerca di un vigile Urbano “nuovo” per il centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vigile urbano più “moderno”, più impegnato nelle problematiche di un centro come Narni, che vuole essere anche turistico e di qualità. E così il Consiglio Comunale ha richiesto alla giunta un progetto di sviluppo del Corpo dei Vigili più in sintonia con le esigenze attuali. Tutto è partito da una richiesta del consigliere Sergio Bruschini, il quale aveva notato come spesso, tanto per dire i turisti si aggirano con una qualche difficoltà per le strade del centro. “Non è una novità vedere gli autobus arrivare in piazza Garibaldi e cimentarsi, in assenza di ogni supporto, in manovre azzardate non sapendo come e dove poter sostare o parcheggiare. Narni non è solo cittadina che ambisce a diventare turistica ma è anche centro universitario con la presenza di numerosi studenti e avere una vigilanza fissa è quasi una necessità. Non è una forzatura affermare che il vigile può rappresentare il primo riferimento a chi arriva in visita in città. Il vigile di fatto rappresenta l’istituzione, la sicurezza il punto di riferimento per eccellenza”. Il tempo fissato dal Consiglio è di tre mesi.