Narni, il concorso di equitazione «Franco Quondam» diventa un evento internazionale

NARNI «La nostra regione ospiterà un nuovo importante appuntamento sportivo a cui prenderanno parte anche cavalieri dall’estero»: a fare l’annuncio direttamente dal mondo dell’equitazione è Mirella Bianconi, presidente della Federazione italiana sport equestri dell’Umbria. L’evento in questione è il «Franco Quondam», il memorial-concorso di salto degli ostacoli che si tiene nel circolo ippico Regno Verde, a Narni. Quest’estate la manifestazione arriverà alla terza edizione, e sarà un evento speciale, come spiega Gianluca Quondam Gregorio, attuale proprietario del circolo ippico Regno Verde. «Quest’estate, dal 29 luglio al primo agosto, al Regno Verde di Narni si terranno un concorso internazionale di salto ostacoli 2 stelle, uno 1 stella, un concorso internazionale riservato ai cavalli giovani e uno ai pony» racconta; «Questo tipo di eventi hanno un prestigio e attirano un’attenzione molto particolari, e richiedono perciò un impegnativo lavoro e una complessa organizzazione. Noi siamo pronti, ma vorremmo coinvolgere anche il Comune di Narni e tutte le istituzioni locali. Questo concorso, d’altronde, rappresenterà una vetrina importante per tutta la nostra regione». E già si lavora per arrivare preparati alla data. Il nome del concorso si deve al fondatore del circolo, Franco Quondam Gregorio, imprenditore, sportivo e appassionato di cavalli. Mirella Bianconi lo ricorda anche nelle sue parole: «L’evento è il giusto riconoscimento a Gianluca Quondam, grande cavaliere, e al suo costante impegno per l’equitazione, ma anche il doveroso tributo alla memoria di Franco Quondam, uomo molto stimato. Abbinare un grande evento sportivo a una grande persona è il giusto modo per valorizzare entrambi».

