Narni: il Comune si mobilita per una raccolta fondi a favore di bimbo malato

NARNI È stata l’assessora Silvia Tiberti a “metterci la faccia” e far scattare la gara di solidarietà per il piccolo Giovanni, un bambino di cinque anni affetto da Sma. Venerdì prossimo, coordinata dal Comune, si svolgerà la prima riunione delle associazioni narnesi che hanno aderito alla campagna “Soli mai Amore” che riprende il titolo della canzone scritta dalla mamma del piccolo Giovanni, Ilaria.

“Da dicembre 2016 - dice l’assessore alle politiche sociali il bambino sta assumendo il primo farmaco al mondo contro questa patologia, effettuando delle infusioni continue all’ospedale Gemelli di Roma. Si stanno riscontrando dei miglioramenti, quindi Giovanni ha bisogno di essere trasportato a Roma per le cure e per farlo bisogna utilizzare tre differenti macchinari che deve avere costantemente a disposizione”. Sempre l’assessore informa che Arciragazzi Narni ha creato un apposito conto corrente: Causale “Soli mai amore”

IBAN : IT 61Z 03069 67684 510733142677.

