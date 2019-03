Narni, Comune lancia edizione 2019 di “Baratto amministrativo” per i cittadini collaborativi.

Prevede sgravi sulla tariffa rifiuti il “baratto amministrativo” lanciato anche quest’anno dal Comune di Narni. L’iniziativa è rivolta ad associazioni o singoli cittadini con Isee fino a 12mila euro e inserisce sconti per chi attua gestioni e manutenzioni di spazi pubblici ed aree verdi e pone in atto iniziative di miglioramento della raccolta differenziata. Nella seconda edizione del “baratto amministrativo” si cercherà di affinare tutte le difficoltà della prima volta, cercando di indirizzare i cittadini verso spazi significativi. Viene anche richiesto un innalzamento dell’Isee in modo da aumentare considerevolmente la platea interessata, che in città è fatta di tantissimi pensionati con elevatissima capacità manuale.

La domanda per accedere agli incentivi del bando va fatta entro il 30 aprile