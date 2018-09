“Narni Comics & Game”: rassegna di fumetti nel Centro Storico

di Marcello Guerrieri

La città torna ad essere il polo d’attrazione dell’Umbria per quanto riguarda il fumetto con la terza edizione di “Narni Comics & Game”, che si terrà da domani pomeriggio sino a domenica. Oltre 50 disegnatori, 20 fumetterie, mostre e conferenze sono previste per questa edizione col coordinamento Mauro Laurenti, ideatore principale della manifestazione. Si susseguiranno mostre-mercato, conferenze, incontri, live painting, corsi di fumetto, mostre di tavole originali e laboratori gratuiti, tutti i giorni dalle 9 e 30 alle 19 e 30. I disegnatori saranno divisi tra “senior” e i giovani che contamineranno la manifestazione con le loro nuove visioni contemporanee e ricche di nuova energia.

Particolare attenzione alle aree Games con le spade laser dell’Accademia della Forza, gli scacchi di Ydeas by Enrico Ciaberna, e il Clan del Carro con giochi di ruolo e gioco da tavolo. In Piazza dei Priori si potrà interagire anche con la Scuola Romana dei Fumetti e la Scuola Internazionale di Comics e con i loro disegnatori.

“L'impegno collettivo – dice Laurenti - è quello di realizzare ancora una volta un festival di alto livello culturale, capace di regalare grandi momenti di divertimento per grandi e piccoli e di approfondimento per tutti gli appassionati. Unire e far incontrare il pubblico degli studiosi, dei docenti, degli artisti e degli editori, con i loro ambiti di interesse – prosegue - utilizzando le competenze professionali e imprenditoriali presenti in questi settori.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA