Narni e Collescipoli, al via "l'International Festival Luci della Ribalta". Concerti e flash mob e improvvisazioni di piazza

NARNI Torna l’International Festival Luci della Ribalta, organizzato dalla Associazione Mozart Italia – sede di Terni, affiliata alla prestigiiosa Internationale Stiftung Mozarteum di Salisburgo, in collaborazione con il Comune di Narni e con il supporto della Fondazione Carit.

Oltre trenta eventi a ingresso gratuito. Concerti, improvvisazioni in piazza e flash mob fra il borgo di Narni e nel Chiostro di Santa Cecilia a Collescipoli.

Fra i principali, il 18 agosto a Narni nel chiostro di Sant'Agostino per un concerto/evento che vedrà protagonisti per la prima volta dei giovani direttori d’orchestra, sotto la guida del maestro Vladimir Kiradjiev, e il 24 agosto con il Gran Galà, dove saranno presenti artisti di fama internazionale, come Calogero Palermo, Salvatore Vella e David Eggert, a cui si aggiungeranno per la prima volta, Marco Fiorentini e Niklas Walentin, rappresentanti di due diverse tradizioni violinistiche.

Il 19 agosto concerto “La musica nel cuore”, dedicato al maestro Renato Chiesa. Esecuzione del Quintetto per clarinetto e archi in si minore, op. 115, una tra le opere più raffinate di Brahms.

Sabato 20 e domenica 21 agosto, alle 19.30 nei Sotterranei del Palazzo dei Priori, dialogheranno il violoncello di David Eggert e le opere dell’artista Irene Veschi nel concerto “De gli eroici furori” e nella mostra “Hypnotic” curata da Isabella Cruciani.

L’evento di sabato 20 agosto “Happy wine and music”, avrà una dedica speciale: la pace. Si tratterà di una serata ricca ed articolata, con la commistione tra diverse arti, con happening musicali, danze e performances. Inizierà alle 19,30 nei sotterranei del Palazzo dei Priori di Narni per proseguire nella Loggia dei Priori.

Il 21 agosto, nella Corte del Palazzo Comunale, ritornerà l’atteso concerto-omaggio al tenore Alvinio Misciano “Sulle ali del canto” con arie e romanze d’opera. Il concerto sarà a cura del soprano Anaïs Lee, presidente dell’Associazione Mozart Italia sede di Terni e direttrice artistica del Festival.

La sera del 23 agosto nel Chiostro di Santa Cecilia a Collescipoli sotto la direzione del maestro Paolo Totti, si esibiranno Salvatore Vella, flauto solista, e l’Orchestra “I Flauti di Toscanini”.

Infine il 26 agosto alla Rocca di Albornoz sarà la volta della celebre opera mozartiana “Così fan tutte” in cui si esibiranno alcuni giovani cantanti d’opera ecuadoriani, all’interno di un progetto di collaborazione culturale tra l’Associazione Mozart Italia, sede di Terni, e la Fondazione Progressio Ecuador.

L’ingresso agli eventi è gratuito e su prenotazione. (+393756302887 - prenota.mozart@gmail.com – www.mozartitaliaterni.org)".