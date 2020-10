Narni. Due classi della elementare in isolamento. Una maestra positiva. Altre tre cittadini hanno il coronavirus

Un'insegnante della scuola elementare del Centro storico di Narni è risultata positiva al virus. E con lei trentadue scolari sono stati messi in quarantena di dieci giorni. Essendo che il contatto tra gli alunni di due classi, una quarta ed una quinta, c’è stato l’otto ottobre, gli stessi potranno rientrare in classe il prossimo diciotto ottobre, salvo ovviamente negatività di qualsiasi genere: l’insegnante non aveva più lavorato per le sue non perfette condizioni di salute.

Non è stato messa in quarantena alcun personale scolastico, oltre l’insegnante. Il sindaco ha pure comunicato che sono risultati positivi tre cittadini narnesi, con diverse gradazioni di sintomatologia.

Uno di loro è da qualche giorno in cura all'ospedale di Terni e questi casi, ospedalizzati, sono difficilmente rintracciabili perché non vengono comunicati al Comune per emettere Ordinanza ma sono gestiti direttamente dalla struttura ospedaliera. Un altro caso è di ieri sera, stretto familiare di un già positivo e quello di oggi che ha interessato la scuola primaria di Narni centro.

Quindi la situazione aggiornata al momento è di 41 positività di cittadini narnesi, 2 positività di cittadini narnesi domiciliati fuori comune, 1 soggetto residente fuori regione ma domiciliato a Narni.

