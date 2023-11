Narni, cinghiale rischia di annegare nel laghetto di San Liberato. Salvato in extremis

NARNI Cinghiale salvato dai vigili del fuoco. Laghetto di San Liberato. Primo pomeriggio. Un cinghiale viene avvistato in acqua. E precisamente nel canale di collegamento che porta le acque del lago verso le turbine.

L'animale è in difficoltà, impossibile per lui risalire l'argine perchè a lati del canale sono formati da pareti inclinate lisce, in cemento armato. Per cercare di salvarlo, è intervenuta la squadra di Amelia. Ad intervenire la squadra di Amelia. In un primo momento il cinghiale, di circa 80 chili, è stato indirizzato verso la parete dove è presente uno sgrigliatore, utilizzando il quale, i soccorritori sono riusciti a portarlo fino al canale di scolo.

Lì, è stato imbracato e portato a terra. Il cinghiale è stato liberato in un boschetto nelle vicinanze.