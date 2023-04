Narni, arrivano gli chef influencer per la Corsa all'Anello

NARNI La Corsa all'Anello apre alle contaminazioni social. Ospiti della cinquantacinquesima edizione Max Mariola, chef romano da oltre un milione di followers e Luca Pappagallo "cuciniere" toscano e fenomeno web. Per ognuno, è stato costruito un evento ad hoc. Primo a varcare le soglie della città dell'Anello sarà Max Mariola. Il 25 aprile sarà al chiostro di Sant'Agostino con il cooking show "La focaccia del contradaiolo". Spettacolo culinario per appassionati, intenditori e buongustai, che vedrà Mariola realizzare un piatto ideato per la festa. Una sorta di focaccia-pagnotta studiata esclusivamente per la manifestazione che verrà successivamente servito nelle taverne o nei punti ristoro disseminati per la città.A valle dello show, lo chef romano farà il giro delle osterie. Secondo appuntamento con la cucina, il 3 maggio, quando sempre al chiostro di Sant'Agostino ci sarà Luca Pappagallo. Nel corso dell'evento con aperitivo gastronomico, l'ideatore del format Casa Pappagallo presenterà il suo ultimo libro "Tutti i sapori di casa Pappagallo. Ricette golose e sorprendenti per la gioia degli occhi e del palato" (Vallardi). Filo conduttore di questa edizione, l'acqua « intesa - precisano gli organizzatori - come archetipo trasversale a ogni tempo e luogo, elemento sovrano e universale simbolo di vita, ma anche tema di grande attualità».Su questo tema, dal 24 aprile al 14 maggio, si ripercorreranno i momenti salienti della storia del territorio, andandone a riscoprire tradizioni e vocazioni tra scorci di vita quotidiana, giornate medievali, celebrazioni religiose, momenti dedicati alla danza e alla musica, mercati, conferenze. Parallelamente agli eventi, una serie di mostre che spazieranno da temi specificatamente medievali, fino ad arrivare all'arte contemporanea, passando per Il Perugino, di cui quest'anno ricorre il quinto centenario dalla morte. Momenti ludici per i più piccoli e spettacoli, con il ritorno a Narni della compagnia Teatro del Ramino con "Acqua aeterna" che si esibirà a piazza Galeotto Marzio con la sua caratteristica forma di teatro fra fuoco, acrobazie sui trampoli, giochi pirotecnici, luci e musiche integrate nella trama. A corollario, forni e taverne serviranno specialità enogastronomiche recuperate dalla tradizione trecentesca. Fra gli eventi della tradizione, il 3 maggio si disputerà la corsa storica nella platea Maior in onore del patrono San Giovenale, la benedizione dei cavalieri, il 10, 11 e 12 maggio, il grande corteo storico in notturna il 13. Gran finale il 14 quando la Corsa all'Anello al Campo de li Giochi decreterà il vincitore dell'anello d'argento e chiuderà il sipario sui 21 giorni di festa. Alcuni degli eventi saranno trasmessi via streaming sui canali social Facebook e Instagram della Corsa all'Anello.© RIPRODUZIONE RISERVATA