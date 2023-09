Narni, il Centro Studi Storici compie mezzo secolo. Conferenza in memoria di Guerriero Bolli

NARNI Il Centro Studi Storici di Narni compie cinquant'anni. Per celebrare il mezzo secolo di storia, sono in programma diversi eventi. Il primo, si svolgerà lunedì 4 settembre, al santuario della Madonna del Ponte di Narni alle 18,30. Si tratta di una conferenza in forma di intervista dal titolo Guerriero Bolli (1915-2013).

«L’evento - spiegano gli organizzatori - intende commemorare, a dieci anni dalla scomparsa, lo storico locale e socio del centro che, con la sua attività di ricerca ultracinquantennale, ha valorizzato il patrimonio culturale e monumentale dell’Umbria Meridionale».

L’incontro, organizzato nell’ambito dei festeggiamenti del santuario della Madonna del Ponte, al quale Bolli ha dedicato il suo ultimo libro, vuole offrire un ritratto dell’uomo e dell’appassionato di storia e vedrà come protagonisti i familiari, il rettore del Santuario don Giorgio Brodoloni, la presidente Flora Scaia e i soci Bruno Marone e Gianni Giombolini del Centro Studi Storici di Narni.