di Marcello Guerrieri

NARNI E’ partita l’edizione del cinquantenario della Corsa all’Anello di Narni. E lo ha fatto nella sua nuova, prestigiosissima sede, in Piazza dei Priori, con una presentazione sobria ma che ha messo a punto tutte le essenze del programma, sottolineando anche gli sforzi degli organizzatori, dei terzieri, dei volontari oltre che della città tutta. Cesare Antonini, il priore di Mezule, l’ha ricordato: “Mai come quest’anno c’è concordia ed unità d’intenti, una voglia che sparirà il giorno della corsa, ma al momento si vive un idillio del fare”. Un aspetto evidenziato anche il sindaco che non era nato alla prima edizione e che ha cercato di convogliare qualsiasi entusiasmo in questa festa: “La nostra è la prima festa dell’anno che si svolge in Umbria: siamo un biglietto da visita, attiriamo turisti. E vogliamo continuare a farlo, oltre che divertirci”. Incoraggiamento anche da Fabio Paparelli, l’assessore regionale, che era parimente presente. Lo stesso ha fatto l’assessore Silvia Bernardini, che viene dalle Marche, ma che ha messo poco tempo a calarsi in questa atmosfera: “Cento spettacoli, tutti di qualità sono il corollario della Corsa, per essere un grande evento, straordinario”. I banditori usciranno dal portone del Comune il pomeriggio del ventiquattro aprile: quello il giorno dell’apertura delle hostarie, quello il giorno del taglio del nastro di tutte le mostre. C’era alla presentazione anche uno di coloro che dettero il via alla grande festa: Edoardo Antonini, che è strapieno di ricordi: “Un pensiero a Franco Pacciaroni, l’altro motore della prima corsa dalla quale tutto è partito”. La speranza che sia una bella festa anche dal segretario generale Carlo Capotosti. E le dame “straniere”, quelle chiamate per impreziosire la Corsa? Tutte attive nel web come la celebre influencer, attrice e modella olandese Sunna Neuféglise, seguitissima nella rete. E poi Diana Bancale e Marianna Narillo, autrici di seguiti blog: per loro sono già pronti dei magnifici costumi per mostrarsi nei cortei. Tra gli ospiti, anche se la distanza che dovrà coprire è davvero modesta, il ternano campione di scherma Alessio Foconi, che scenderà sino al “campo de li giochi”. Grandi anche le misure di sicurezza: meno alcoolici, steward in ogni strada e poi una navetta che farà ininterrottamente dalla inaugurazione, la spola tra Narni Scalo e Narni, per evitare inutili affollamenti.



Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA