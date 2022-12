Narni, cantiere sulla Tiberina. Elicottero in azione per istallare le reti paramassi. Previste chiusure e senso unico alternato

NARNI Avvio cantiere sulla Tiberina. Elicottero in azione per istallare le reti paramassi. Previste chiusure e senso unico alternato. Un'operazione che scatterà mercoledì 21 dicembre e terminerà il 23 che interesserà il tratto compreso fra il Km 6+600 e il Km 7+000, ovvero dal bivio con la Sr Ortana a quello con la Sc de Le Treie. In questo lasso di tempo, fra le 7 e le 18, il traffico sarà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Non solo.

Per consentire all'elicottero di trasportare i materiali dalla strada al costone sovrastante, la Provincia di Terni ha previsto delle chiusure massime di venti minuti.

Un provvedimento emanato dall'ente dopo che nella notte fra il 4 e il 5 dicembre 2022, proprio dal costone era rotolato sulla strada un grosso masso. Dopo le verifiche del caso, il 7 dicembre la strada era stata riaperta a senso unico alternato. Oggi la notizia dei lavori che dovrebbero consentire la riapertura totale della Sr Ter, in sicurezza.