il "campo de li giochi" della Corsa all'Anello in via di ultimazione.

NARNI I lavori procedono a ritmo incessante: l’impresa appaltatrice mantiene aperto il cantiere anche nei giorni di festa, anche le domeniche. D’altra parte il nuovo campo de li giochi della corsa all’Anello di Narni deve essere pronto per la fine di aprile, quando si inizieranno le prove dei cavalli e cavalieri per la seconda domenica di maggio, giorno della gara al campo. Sono stati prodotti gli spazi per il posizionamento degli stalli di partenza ed una serie di tubazioni “lega” al campo al punto di controllo anche perché vi sarà sempre più l’elettronica a gestire i meccanismi della corsa. Nel mondo dei terzieri e delle scuderie c’è assoluta fiducia nella capacità realizzative del Comune anche se praticamente tutti i giorni le zone antistanti vengono frequentate, per i commenti del caso. C’è comunque consapevolezza che per la prima edizione nel nuovo campo, che sarà intitolato al primo direttore tecnico, Bazzucchi, colui che riuscì a trasportare da Foligno a Narni idea e meccanismi della corsa, ci si dovrà arrangiare, anche se un maquillage delle tribune è previsto: sarà, il campo, un cantiere aperto con miglioramenti costanti nei prossimi anni fino a farlo diventare la vera casa della Corsa all’Anello.