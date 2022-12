Narni, caduta massi sulla Tiberina. Strada chiusa al traffico

NARNI Caduto un grosso massa sulla Tiberina. Strada chiusa al traffico.

«Siamo stati da poco avvisati-ha scritto il sindaco Lorenzo Lucarelli- che a seguito del distacco di un masso di notevoli dimensioni dalla pendice accanto alla centrale idroelettrica Enel sulla Strada Tiberina, il servizio viabilità della Provincia ha precauzionalmente chiuso il tratto della SP Tiberina dal bivio con la SR Ortana e il bivio con la SC de Le Treie, in attesa che Enel intervenga per la messa in sicurezza.

Maggiori informazioni ci saranno comunicate nella mattinata».

Notizia in aggiornamento