Narni, cade in una scarpata. Salvato dai Vigili del Fuoco

E’ stata una esperienza paurosa che si è risolta con un bel finale: stamattina un anziano narnese si è avventurato lungo una scarpata della strada che sale sino al Montagnone, nei pressi del Centro Geografico d’Italia, per poi cadere in un profondo dirupo. Insieme a lui anche il cane che l’ha seguito nella caduta. In un primo momento ha cercato di risalire ma non è riuscito a guadagnare il ciglio della strada per cui non gli è rimasto altro che telefonare ai famigliari, col cellulare che per fortuna non è caduto dalla tasca. Da lì è partita anche la richiesta di soccorso al 115, coi Vigili del fuoco che sono arrivati insieme a specialisti del Saf, il soccorso Speleo – Alpino – Fluviale: il recupero è avvenuto senza particolari difficoltà anche per la collaborazione dell’anziano le cui condizioni sono sembrate complessivamente buone. I primi soccorsi sono stati prestati dagli operatori del 118, anch’essi allertati a bordo dello strapiombo.