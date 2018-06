Narni, bimbo di 5 anni ferito da lampione crollato: il nonno gli salva la vita

di Marcello Guerrieri

Un lampione dell’illuminazione viene improvvisamente giù e colpisce al fianco ed alla caviglia nonno e nipote. È accaduto a Narni nel Parco del San Girolamo stamattina intorno alle undici: improvvisamente, a fronte di un deperimento del sostegno in acciaio, il lampione non ha avuto più resistenza e si è schiantato a terra. Il nonno, Bruno, di 55 anni, narnese, ha fatto appena in tempo a togliere dalla traiettoria il nipotino Federico, di 5 anni, che è stato comunque colpito alla caviglia. Si è immediatamente predisposto il ricovero al Primo Soccorso dell’Ospedale di Narni che dista solo qualche centinaio di metri dal luogo in cui è avvenuto il fatto. Sono intervenuti sia i vigili urbani che il responsabile del servizio elettrico. Il parco versa in grave abbandono ed anche Il Messaggero se ne era interessato per cercare di rimettere in funzione uno spazio importante per il Centro Storico.

