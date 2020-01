Narni, assessore Tiberti propone modifiche alla nuova legge regionale politiche sociali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si può certo dire che il Comune di Narni sia favorevole alla proposta di legge regionale sulle politiche sociali. E l’assessore Silvia Tiberti non glielo manda a dire: “Della tanta decantata rivoluzione attualmente ho letto ben poco, eccetto la card a punti, considerando però che parliamo di persone e che forse non è proprio così semplice come la patente di guida”.“Prendo atto della dichiarata disponibilità della consigliera Regionale di Fratelli d’Italia Eleonora Pace a valutare ulteriori proposte di modifica in riferimento al disegno di legge sulle case popolari ed intendo condividere il mio punto di vista con alcune riflessioni. Condivido pienamente la volontà di evitare discriminazioni, ritenendo di non aver avuto notizia alcuna fino ad oggi e condivido pienamente la volontà di fornire risposte ai più fragili, essendo questo in linea con il welfare abitativo messo in campo dall’attuale legge regionale dal 2003 di riordino in materia di edilizia residenziale sociale, con lo scopo di promuovere politiche abitative ed assicurare il diritto all’abitazione per le famiglie meno abbienti.Questo è in linea con il nostro obbligo istituzionale, quello cioè di dare risposte ai problemi del nostro territorio, soddisfacendo i bisogni, dove siamo noi i garanti della tutela dei diritti e della promozione del benessere dei cittadini per un miglioramento della qualità della vita.Parto da una riflessione sui soggetti deboli che sono a mio avviso, anziani, persone malate, bambini, persone con disabilità, senza fissa dimora, famiglie a basso reddito con figli minori, gli immigrati e rifugiati richiedenti asilo, chi non ha la disponibilità economica per vivere e chi subisce violenza. Ma soggetti deboli sono anche le persone esposte all’esclusione, all’emarginazione, sono quelli destinati a far parte di una minoranza.Dico questo perché all’interno del target di popolazione particolarmente debole e svantaggiata ci sono anche le persone con problematiche legate alla dipendenza da sostanze legali ed illegali e ci sono anche persone sottoposte ad esecuzione penale ed ex detenute. Non dobbiamo escludere questa fascia di popolazione perché non solo rientra nella specifico come vulnerabile ma perché verrebbe meno la certezza del diritto al pari degli altri, perché dopo aver scontato la pena siamo tutti uguali con gli stessi diritti.Il fatto che “non si devono possedere abitazioni”, come detto dalla consigliera Pace, è già previsto dalla legge vigente. Uno dei requisiti fondamentali di accesso è infatti la non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio o quota parte di esso.Rispetto alla presunta preferenza rispetto a chi abita in Umbria ritengo specificare che questo è già previsto nell'attuale legge regionale, dove il requisito di accesso è di 5 anni di residenza consecutiva in Umbria. Inoltre, in aggiunta a questo, ogni Comune attraverso una premialità derivata dal punteggio comunale aggiuntivo a quello regionale, può decidere autonomamente di premiare la residenzialità, ovvero aggiungere un maggiore punteggio a chi è residente stabilmente nel territorio definendo anche gli anni di residenza, senza alcun limite.C'è da considerare però un aspetto, anche qui l'attuale legge regionale prevede che, qualora ci fosse un allontanamento per qualche reato, separazione o divorzio e che quindi il titolare non faccia parte più del nucleo famigliare è previsto il subentro, ossia possono subentrare nella titolarità dell'alloggio i componenti stabili del nucleo famigliare, aggiungo anche di considerare la violenza contro le donne nella sua totalità perché nella maggior parte dei casi le donne hanno bisogno di protezione.Mi auguro che nella futura legge vengano fatte scelte che considerino la totalità del contesto sociale, preservando ogni diritto e che nelle decisioni siano poste attente riflessioni sulle conseguenze che potrebbe ricevere l’intero nucleo famigliare”.