NARNI Inizieranno nel 2019 le simulazioni pratiche per l’applicazione della tariffa puntuale per i rifiuti. Ad annunciarlo è l’assessore all’ambiente del Comune di Narni, Alfonso Morelli, il quale ricorda gli impegni assunti dall’amministrazione per regolare in futuro il calcolo della tariffa in base a quanto effettivamente prodotto. “Stiamo procedendo insieme a tutta la provincia in maniera graduale – spiega l’assessore - così da avere il giusto tempo per la redazione di un regolamento ben equilibrato e applicabile per la nostra realtà. In questo 2018 – ricorda Morelli - con il coordinamento del sub Ambito4 dell'Auri e con l’Asm Terni abbiamo iniziato la predisposizione del nuovo modello adeguando i mezzi e le attrezzature in dotazione agli operatori per la lettura dei codici dei contenitori, la verifica delle banche dati delle utenze e le prime prove di controllo operativo del software in dotazione”. Sempre Morelli sottolinea poi che il nuovo sistema si inserisce nel solco delle azioni positive che hanno permesso anche quest’anno a Narni di ottenere il riconoscimento di “Comune Riciclone” per gli enti sopra i 20mila abitanti.“Un risultato – dichiara il titolare dell’ambiente - che consolida una gestione virtuosa dei rifiuti urbani e ci pone insieme a tutta la provincia di Terni tra le realtà più importanti del centro Italia. Queste – conclude – sono le premesse per l’applicazione della tariffa puntuale basata sul principio di chi più inquina più paga”.