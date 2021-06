TERNI Narni “città amica delle api”. Obiettivo, promuovere la tutela della biodiversità e dell’ecosistema fondamentali per la salute della persona e dell’ambiente. A questo proposito, ieri pomeriggio come primo passo sono state posizionate tre arnie con i relativi sciami nel parco adiacente alla Rocca di Albornoz. «Questa prima iniziativa – ha spiegato l’assessore all’ambiente Alfonso Morelli - è stata possibile grazie ad Arci provinciale, che ha fornito le arnie, al centro civico di Testaccio che ne ha curato il posizionamento e all’azienda agricola Orticulum che ha fornito gli sciami e ne monitorerà la vita ed il corretto mantenimento».

Non è la prima volta che il comune di Narni muove i suoi passi in questa direzione. «Avevamo iniziato questo percorso, insieme a Felcos – ricorda Morelli - con progetti di cooperazione decentrata per sostenere il riconoscimento delle api come patrimonio essenziale per l’umanità, così come il ruolo dell’apicoltura a strumento per la tutela della biodiversità». Un filone quello della tutela di questi preziosi insetti, che si espande a macchia d’olio su un territorio che punta a promuoversi nell’ambito del turismo slow, sostenibile ed esperienziale. A questo proposito, recentemente anche Acquasparta ha annunciato di essere entrata a far parte delle Rete dei Comuni amici delle api così come già Orvieto, Baschi, Porano e Montecchio. Durante il mese di maggio, sempre ad Orvieto, Cittaslow International ha presentato “CittaslowBee: le api sentinelle della biodiversità”, un progetto che gode del patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e del sostegno delle Città del Miele. Scopo dell’iniziativa, quello di promuovere le attività a difesa dell’ecosistema e delle api e di diffondere il “Manifesto CittaslowBee”, un documento di impegno delle Cittaslow internazionali per la salvaguardia di questi operosi insetti. «L’iniziativa alla Rocca di Narni -precisa Morelli- si inquadra all’interno di un progetto e un contesto più ampi che prevedono la creazione di Hotel e Oasi per le api. Non solo, sono già allo studio idee che coinvolgano, come in passato, anche le scuole del territorio. A questo proposito a breve posizioneremo un’arnia donata alla scuola dell’infanzia di San Bernardo lungo le mura di Sant’Agostino e poi un’altra, didattica, a Testaccio. Grazie a quest’ultima sarà possibile osservare in sicurezza le api in attività». Infinite le possibili espansioni del progetto, dall’ambito ambientale ed ecologista a quello gastronomico dei prodotti tipici e di nicchia. «In futuro – continua l’Assessore – potrebbe esserci anche la possibilità di produrre il primo miele della città di Narni». La necessità di salvaguardare le specie vegetali e animali, indissolubilmente legati al ciclo vitale delle api in qualsiasi contesto ambientale, è emersa in tutta la sua urgenza anche alla luce della pandemia e delle ricadute che ha avuto sullo stile di vita delle persone. «Si stima -ha spiegato Morelli - che il 76 per cento dei vegetali che mangiamo sia letteralmente il frutto dell’infaticabile lavoro di impollinazione delle api. Ogni volta che mangiamo un frutto, la cioccolata o che beviamo un caffè o un succo dovremmo ringraziare le api».

