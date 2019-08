Ultimo aggiornamento: 19:00

I suoi modelli vengono regolarmente pubblicati nelle riviste specializzate di lavori a maglia: migliaia di copie in tutta l’Italia, senza considerare poi che molto spesso quelle riviste, con altri nomi, saltano le Alpi per andare verso l’Europa, verso il mondo. Un circuito importante che vede le riviste arrivare nelle edicole ma principalmente nei negozi di filati, nelle mercerie. E dire che la stilista non è come si potrebbe pensare giovanissima, non ha voglia di fare carriera, ma ha dalla sua una esperienza lunghissima: “Sono nata coi ferri in mano – spiega Anna Maria Mainini, narnese puro sangue, storico negozio di mercerie in piazza Garibaldi a Narni – La nostra era una famiglia dove il lavoro a maglia era la quotidianità. Chissà, questo estro lo posso aver preso anche da mio padre, che era milanese e tirava pure di boxe. Faccio tutto con naturalezza. Come ho iniziato? Capitò a negozio un rappresentante di filati e mi chiese se quel maglione a cui lavoravo potevo mandarglielo in redazione con tanto di istruzioni. Indicai i colori e loro mi mandarono la lana; in poco tempo rispedii il tutto senza più pensarci”. Anna Maria ricorda quando si è accorta che la sua creazione era stata davvero pubblicata sulla carta patinata: “Mi piacque vedere quel bel maglione indossato da bellissima modella: sembrava ancor più bello”. Da allora non si è mai fermata e, periodicamente invia le sue creazioni che sono per donne adulte ma anche per bambine. Privilegia la forma classica, senza tanti voli pindarici, rimettendo in gioco una certa plasticità, un’armonia di colori, che quasi sempre sfumano. Moltissimi si rifanno ai ricordi di giovane artigiana, rivisitati con il gusto di oggi. Le spiegazioni sono poi semplicissime, destinate alla comprensione di tutti coloro che si approcciano ai suoi lavori. “Io una stilista? Ma no! Però ho sempre avuto idee estrose e mi è piaciuto realizzare qualcosa. Ma vengo da un’altra generazione, quando non era così facile come adesso”.Sono in pochi a sapere che ogni anno prendono vita migliaia di maglioni o vestiti realizzati dai modelli di Anna Maria data la notevole diffusione delle riviste, che passano di mano in mano tra gli appassionati e non vengono mai buttate, sempre pronte a fornire idee. Qualcuno di esse, pari pari, viene ripresa dalle grandi maison internazionali, soprattutto per il prêt-à-porter: è inevitabile dato che quei maglioni sono davvero unici. Anna Maria si schernisce: lei i modelli li ha costruiti da sempre e a Narni li ha consigliati a tutti coloro che sanno lavorare a maglia, più persone di quanto non si creda.