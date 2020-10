Narni: ancora una scuola in isolamento. Questa volta tocca alla elementare di San Liberato. In trenta dovranno rimanere in casa sino al 31 ottobre.

Una trentina di scolari e scolare della elementare di san Liberato di Narni sono entrati in quarantena: una insegnante di quella scuola ha accertato la sua positività al virus. L’insegnante è di fuori regione. La direttrice scolastica sta predisponendo la comunicazione ai genitori della messa in isolamento domiciliare fiduciario per gli alunni del plesso. L’isolamento durerà sino al 31 ottobre essendo avvenuto l'ultimo contatto nei giorni 16 e 17 ottobre. Si procederà alla sanificazione degli ambienti del plesso.

Il quadro delle positività, registrato dal sindaco Francesco De Rebotti, viene aggiornato con quattro narnesi che sono risultati positivi mentre un altro è risultato guarito in esito al tampone negativo.

I primi sono stati sottoposti ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questo casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per individuare eventuali contatti.

Quindi la situazione aggiornata al momento è di settantatrè positività di cittadini narnesi, tre positività di cittadini narnesi domiciliati fuori comune, quattro soggetti residenti fuori regione ma domiciliati a Narni per un totale di ottanta.

