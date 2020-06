Narni – Amelia: a giorni riapriranno i “Primo Soccorso” dei due ospedali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il commissario straordinario Massimo De Fino è sceso sino a Narni per parlare delle strategie che la Asl Umbria 2 intende mettere in atto per riorganizzare la sanità in provincia di Terni. Alla riunione del pomeriggio di oggi tenutasi al Digipass, erano presenti pure i due sindaci, Francesco De Rebotti di Narni e Laura Pernazza di Amelia, oltre alla consigliera regionale Eleonora Pace, la quale aveva sollecitato l’incontro per far conoscere agli operatori della sanità; la sua presenza voleva corroborare la posizione della Asl ma anche della Commissione consigliare regionale che presiede. Insomma, il commissario De Fino, davanti alla platea dei medici ed infermieri narnesi ed amerini, ha ricordato che in entrambi gli ospedali verranno riaperti tra qualche giorno i “Primo Soccorso” per poi procedere ad una nuova implementazione delle funzioni così come era stato stabilito già da tempo, nello specifico lo spostamento da Terni a Narni delle funzioni chirurgiche di valenza medio-basse, che eviterebbero di saturare l’ospedale ternano. Il piano di ripartenza dovrà ora avere il timbro dell’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, anch’egli al lavoro nella riorganizzazione della sanità regionale.