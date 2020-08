A Narni altri due contagi. Questa volta ad essere colpito due adolescenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI Lo ha comunicato il sindaco di Narni Francesco De Rebotti che due altre cittadine narnesi hanno presentato i sintomi del covid – 19. I contagi sono derivati direttamente dal primo caso, insomma erano amiche delle ragazze che avevano avuto il contagio. Ora le due ragazze, che stavano osservando l’isolamento precauzionale, sono state sottoposte ad isolamento obbligatorio con il controllo delle autorità sanitarie locali. Le stesse stanno ricostruendo in maniera accurata i loro rapporti amicali e famigliari per capire sino a dove si è potuto spingere il contagio. Il sindaco De Rebotti ha anche affermato che “a tutti i 7 cittadini narnesi vanno i migliori auguri". Suo compito è anche quello di tenere sotto osservazione la situazione. Al momento non si registrano ricoveri in ospedaleSi rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate. Particolarmente significativo ed importante, in particolare per la fascia giovanile, scaricare ed utilizzare l’app “Immuni” che permette una più rapida ed efficace individuazione di contatti con casi di positività.