Narni, al via l'abbattimento di oltre 50 alberi pericolosi

NARNI - Giù gli alberi pericolosi. Al via a Narni scalo l'abbattimento di 52 piante all'interno del Parco dei pini "Bruno Donatelli". Il piano di abbattimento interessa 17 pini domestici pericolosi, malati o morti, collocati nell’area giochi, 16 cipressi dell’Arizona lungo il perimetro della pista di atletica, 11 esemplari dello stesso tipo insieme a 2 pini domestici nella zona dove era ospitata l’ex Arena Open air. Ad essere tagliati saranno anche tre robinie, un oino d’Aleppo, un acero canadese e un pioppo nero tutti collocati vicino alla scuola e a via dei Garofani. Gli alberi tagliati saranno sostituiti da altrettanti esemplari in particolare lecci, roverelle, aceri campestri ed arbusti come sambuco, alloro e corbezzolo«Le specie che verranno reimpiantate – afferma l’assessore all'Ambiente, Alfonso Morelli - saranno di pregio, autoctone, arboree ed arbustive coerenti con le condizioni climatiche e pedologiche delle aree di intervento. Si tratta di un’importante attività di manutenzione e messa insicurezza delle piante del parco. Il piano di intervento è stato realizzato da un professionista agronomo ed è stato necessario per garantire sicurezza a chi lo frequenta, soprattutto nell’area giochi, conservando lo straordinario valore ornamentale ed ambientale del parco determinato dal ruolo di purificazione dell’aria e assorbimento degli inquinanti in un’area urbana industrializzata e ad elevato traffico veicolare».