NARNI (TR) Martedì 3 aprile 2018 ore 17 al Teatro "Manini"di Narni (TR) si terrà la presentazione del libro "L'impronta del diavolo" di Franco Casadidio.

Si tratta di un romanzo ambientato nella Monaco di Baviera degli anni ‘80 alle prese con il fenomeno del terrorismo che in quegli anni coinvolge un po’ tutti i paesi europei.

La storia di due giovani innamorati, affiliati ad una cellula della R.A.F. che opera a Monaco, diviene occasione per condurre l’analisi del dramma interiore che può nascere nel momento in cui un ideale abbracciato e vagheggiato in astratto, in nome di considerazioni politiche e sociali e della fiducia incondizionata in un futuro migliore che appunto l’eversione dovrebbe assicurare, si “traduce in realtà” o meglio si scontra con la realtà.

