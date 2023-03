Narni, al Teatro Manini c'è Cane sulla Luna. Concerto anteprima del nuovo album

NARNI Cane sulla Luna in concerto. L'appuntamento è per sabato 25 marzo alle 21.00 al Teatro Manini, con il ternano Nicola Pressi che presenterà “Davanti alla fine”, il nuovo singolo uscito il 24 marzo e, in anteprima, altri brani tratti dall'album in arrivo per Blackcandy Produzioni con il contributo di Nuovoimaie.

Una fusione tra un sound soul-r&b e quello orchestrale ricco di melodie e armonie.

«Una raccolta di immagini, riflessioni e sensazioni emerse da una serie di eventi accaduti dal 2018 al 2019 - spiega l'autore - lo sgombero del centro Baobab a Roma da parte dell’allora Ministro dell’Interno, il blocco di una serie di navi ONG nelle coste italiane, maltesi e spagnole, e soprattutto il mio impegno, in quel periodo, in varie attività artistiche con rifugiati richiedenti asilo, con i quali ho vissuto alcune esperienze che mi hanno toccato nel profondo. Ho provato a parafrasare con ironia quel nuovo atteggiamento di odio verso il prossimo e il diverso che stavo incontrando e del quale non riuscivo a spiegarmi il motivo (“…..li proteggeremo, gli insegneremo a riconoscere l’estraneo e poi, a non parlarci, a non distrarci…..”, “in questa realtà la diversità è l’ultimo chiodo conficcato nella bara, di una follia che muore….”, “siamo talmente simili che ci concentriamo solo sulle nostre differenze”). Poi, con romantica naturalezza, ho cercato un ritornello che celebrasse la resistenza come atto necessario, che santifica chi lo fa. Negli anni successivi, con il lockdown e il percorso spirituale che ho intrapreso, il brano ha acquistato un significato più spirituale con la parola fine accostata alla morte, e a quella inevitabile paura che ad essa si lega».

Nato nel 2015 insieme a Cristiano Carotti, Cane Sulla Luna lega buona parte della sua attività all’ambito socio-culturale. Sviluppa e collabora a molti progetti finalizzati principalmente al sostegno e al reinserimento sociale di persone svantaggiate (malati psichiatrici, migranti, minori con problematiche sociali) utilizzando l’arte, e in particolare la musica, come principale strumento.

A livello musicale, recentemento si è instaurato il sodalizio artistico con il produttore Daniele “Mafio” Tortora (Daniele Silvestri, Max Gazzè, Afterhours, Diodato).

All’album in uscita hanno partecipato Fabio Rondanini, Daniele Fiaschi, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Valerio Vigliar, Adriano Viterbini.

Cane sulla Luna non è solo un cantautore,